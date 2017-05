Dít is de reden dat we geheimen doorvertellen

Ondanks dat er geen concrete cijfers zijn, kan je ervan uit gaan dat de kans dat je geheim doorverteld wordt, groot is. Om dit te verklaren is het belangrijk om te weten waarom we überhaupt onze geheimen met een ander delen. De reden? Het delen van een geheim maakt de band tussen twee personen sterker. Het is een teken van vertrouwen.

Als iemand zijn of haar geheim met je deelt, voel je je vereert. Want je weet iets van diegene dat niemand anders mag weten. Dat werkt ook zo als je een geheim van een ander doorvertelt of roddelt. Het is een sociaal smeermiddel, ten koste van iemand anders. Soms worden geheimen gedeeld waarbij er details worden weggelaten of waarbij de persoon om wie het gaat een andere naam krijgt. Evengoed vertel je dan iets ten koste van een ander.

Ga bij jezelf altijd na of dat het je waard is. Vertel jij liever geheimen van een ander door als sociaal smeermiddel of lukt het jou wel om een geheim te bewaren dat iemand jou in vertrouwen heeft verteld?

