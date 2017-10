Nóg een goede reden om een hond te nemen

Wil je dolgraag een hond maar moet er thuis nog iemand overtuigd worden? Je kunt vast redenen genoeg verzinnen waarom je hondje wilt, maar deze had je vast nog niet bedacht.

Uit Canadees onderzoek blijkt namelijk dat baby’s die opgroeien in gezinnen met een huisdier (waarvan 70% een hond had) minder vaak last hebben van allergieën en minder risico lopen om obesitas te ontwikkelen.

Goede bacteriën

Het team van de universiteit van Alberta onderzocht de ontlasting van baby’s die wel en juist niet in aanraking kwamen met huisdieren. Wat bleek? De kindjes die tijdens de zwangerschap en in de eerste 3 maanden van hun leven bij een hond in de buurt waren geweest, hadden een hoger level van de Ruminococcus Oscillospria bacterie in hun poep. Volgens wetenschappers zorgt de aanwezigheid van deze bacterie ervoor dat de kans op allergieën en extreem overgewicht kleiner wordt. Kortom: hoe vaker je vanuit de buik en in de eerste weken van je leven met viezigheid van huisdieren in aanraking komt, hoe groter dan kans is dat je immuun wordt voor deze bacteriën.

Borstvoeding

De gezondheidsvoordelen ontstaan volgens onderzoeksleider Anita Kozyrskyj echt in die eerste periode. Tijdens de zwangerschap zijn er echter uitzonderingen op de regel. Het gezondheidseffect wordt kleiner wanneer kinderen geboren worden middels een keizersnede, er antibiotica werd gebruikt tijdens de bevalling of wanneer er weinig tot geen borstvoeding werd gegeven.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dr. Oz. Beeld: iStock