Toen Kate Middleton in 2011 officieel lid werd van de Britse koninklijke familie, kreeg ze de titel ‘Duchess of Cambridge’. Maar nu blijkt dat ze die naam niet overal heeft.

Kate kreeg deze titel omdat William de titel ‘Duke of Cambridge’ al had. Kate blijkt andere namen te hebben als ze Schotland en Noord-Ierland bezoekt.

Schotland

De reden van deze verschillende namen is dat de getrouwde leden van de Britse koninklijke familie ook regionale titels krijgen. In dit geval gaat het dan om Kate, William en prins Charles. Kate en William kregen na hun bruiloft ook Schotse titels die verwezen naar de plaats waar ze elkaar hebben ontmoet, de universiteit van St. Andrews. Daardoor kregen de twee ook de titel ‘Earl of Strathearn’ en ‘Countess of Strathearn’. Maar dat is nog niet alles. In Noord-Ierland kennen ze de royals als ‘Baron and Lady Carrickfergus’, ook deze titel kreeg het stel van Queen Elizabeth op hun bruiloft.

Prins Charles

Je zou denken dat Kate tijdens haar huwelijk altijd dezelfde naam houdt, maar ook dat is niet het geval. Wanneer Charles koning wordt, krijgen Kate en William de titel die Charles nu heeft. Kate zou dan aangesproken worden met ‘Her Royal Highness, the Princess of Wales’. Hopelijk hoeft ze daardoor niet steeds een nieuw paspoort aan te vragen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping.co.uk. Beeld: Getty.