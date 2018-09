Om deze reden gingen Kate Middleton en prins William tijdelijk uit elkaar

Zeven jaar geleden trouwden William en Kate. Maar voordat dit gebeurde, zijn de hertog en hertogin van Cambridge nog even uit elkaar geweest. Ondertussen weten we dat alles goed is afgelopen, maar dat leek in 2007 wel even anders.

In het boek William and Kate: A Royal Love Story van Christopher Andersen staat dat prins William toen de relatie met Kate verbrak via de telefoon, terwijl ze aan het werk was. William had toen namelijk twijfels over hun relatie terwijl hij en Kate nog op school zaten, schreef Today.

Mediadruk

Volgens E! News was de intense mediadruk een van de aanleidingen voor de breuk, zeker toen de wereld geruchten aan het verspreiden was over een aanzoek.

Interview

In een televisie-interview dat Kate en William gaven naar aanleiding van hun verloving, vertelde Kate dat ze nooit had gewild dat ze uit elkaar gingen. William vertelde daarentegen dat hij destijds tijd voor zichzelf nodig had voordat hij zich volledig kon binden.

Koningin Elizabeth

William had daarna een openhartig gesprek met zijn vader prins Charles en grootmoeder koningin Elizabeth over hem en Kate. Zij adviseerden hem toen om het rustig aan te doen, ook al was koningin Elizabeth erg teleurgesteld over de breuk, schreef Andersen.

2004

Daarnaast kwam in een artikel van Vanity Fair naar voren dat de twee in de zomer van 2004 ook uit elkaar waren. Dit omdat William zich in de tijd voor zijn diploma-uitreiking claustrofobisch voelde en met goede vriend Guy Pelly op een zeiltrip ging. En dat terwijl Pelly en Kate enorm botsten. Tijdens de breuk werd William meerdere keren gespot met vrouwen in nachtclubs.

Niet zonder elkaar

Maar gedurende de breuk hebben ze altijd contact gehouden. Uiteindelijk kwamen ze er toch achter dat ze niet zonder elkaar kunnen. En dat blijkt maar weer, want de hertog en hertogin van Cambridge zijn tegenwoordig nog dolgelukkig samen.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: harpersbazaar.com. Beeld: ANP