Dít is de reden waarom we in de winter méér en ongezonder eten

Nee, je hoeft je echt niet te schamen als je op een doordeweekse avond weer een hele zak chips achter de kiezen hebt. In de winter heb je veel meer de neiging om ongezond voedsel te eten. Diëtiste Jo Hollington legt uit waarom.

Wanneer het na de lunchpauze binnen een half uur al donker wordt buiten en je na het werk door de kou terug naar huis moet fietsen, zijn we sneller geneigd thuis iets makkelijks en ongezonds te eten. Maar hoe komt het dat we tijdens de koude wintermaanden zoveel meer eten?

Gelukshormonen

Het is de schuld van je hormonen, zegt diëtiste Jo Hollington. “Je hormonen worden sterk beïnvloed door zonlicht. Als het vroeger donker begint te worden, daalt het serotonineniveau, ook wel het gelukshormoon genoemd.” Hierdoor krijgen we zin in voedingsmiddelen met veel koolhydraten. Dit is het favoriete comfortfood van veel mensen, denk hierbij aan pizza, pasta en chips. “Door voedingsmiddelen met veel koolhydraten te eten, geef je je serotoninegehalte weer een boost. Koolhydraten activeren immers de afgifte van insuline in de bloedbaan, waardoor het aminozuur tryptofaan makkelijker wordt omgezet in serotonine.”

Broccoli

Daardoor heb je dus zowel bewust als onbewust in de winter meer zin in grote maaltijden die bestaan uit koolhydraatrijke voedingsmiddelen. Dit hoef je volgens Hollington echt niet allemaal te schrappen, maar je kunt de maaltijden wel aanvullen met vezelrijke groenten. Zo voeg je wortels toe aan de stoofschotels, broccoli aan de pasta’s en courgette aan de pizza. Ook is het altijd beter om voor volkoren pasta en bruine rijst te kiezen. De vezels hierin zorgen ervoor dat het iets langer duurt voordat je lichaam dit verteerd heeft. Bovendien komt er zo meer glucose in de bloedsomloop, waardoor je langer kunt doen met de energie die krijgt van deze voedingsmiddelen.

Bron: Women’s Health UK. Beeld: iStock