Dít is de opvallende reden dat Meghan Markle niet deelnam aan het crisisberaad

Hoewel er in de eerste instantie werd gedacht dat Meghan Markle telefonisch aanwezig zou zijn tijdens het crisisberaad met koningin Elizabeth, prins Charles, prins William en prins Harry, is dit uiteindelijk niet het geval geweest. In een officieel statement is te lezen dat ‘de Sussexes besloten dat het uiteindelijk niet nodig was voor Meghan om mee te doen.’

Toch zou het verhaal nét iets anders in elkaar steken.

Advertentie

Voorkomen van afluisterpraktijken

Bronnen dicht bij de Britse royals hebben namelijk tegenover The Daily Mail verklaard dat Meghan werd uitgesloten van het gesprek om te voorkomen dat ze zou worden afgeluisterd. “Dit was een zeer vertrouwelijke familiebespreking, geen conference call. Niemand wist zeker wie er nog meer had kunnen meeluisteren”, aldus de bron. Hoewel Meghan het grootste deel van de gesprekken dus niet aanwezig was, belde ze uiteindelijk wel in om naar het eindoordeel te luisteren.

Statement Elizabeth

Kort na het laatste gesprek bracht koningin Elizabeth een statement naar buiten waarin ze laat weten achter de keuze van het stel te staan. “Mijn familie heeft vandaag heel goede discussies gehad over de toekomst van mijn kleinzoon en zijn gezin. Mijn familie en ik steunen Harry en Meghans verlangen om een nieuw leven te beginnen als een jonge familie. Natuurlijk gaat onze voorkeur ernaar uit dat ze zouden blijven als fulltime werkende leden van de Royal Family. We respecteren en begrijpen echter hun wens om een onafhankelijker leven te leiden als gezin, terwijl ze nog altijd een gewaardeerd onderdeel zijn van mijn familie”, aldus Elizabeth.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard, Twitter. Beeld: Getty Images