Dít is de echte reden waarom Melania Trump zich zo lang niet liet zien

De afgelopen weken was Melania Trump de grote afwezige bij evenementen waar haar man wel aanwezig was. De reden: een nieroperatie die ze een aantal weken geleden onderging. Maar al snel deden heel andere verhalen de ronde.

Toen het nieuws van de nieroperatie van Melania bekend werd, gingen veel mensen er vanuit dat ze snel weer thuis zou zijn. De meeste mensen zijn na zo’n operatie namelijk snel weer thuis, maar volgens haar man was de nieroperatie gecompliceerder dan verwacht. Donald Trump reageerde voorafgaand aan de G7-top in Canada op de gezondheid van zijn vrouw en waarom zij niet bij de top aanwezig is.

Goedaardige tumor

Melania mag namelijk nog niet vliegen van de artsen. De operatie duurde volgens Trump bijna 4 uur en was een zware operatie. Het Witte Huis liet eerder al weten dat een bloedvat was afgesloten om de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar een goedaardige tumor te stoppen.

Reactie

Omdat Melania zich zo lang niet liet zien, deden de wildste verhalen de ronde. Zo zou ze weer naar New York zijn verhuisd of zelfs bij haar ouders verblijven. Melania reageerde al eerder op deze berichten via Twitter, maar vertelde toen niet hoe zwaar de operatie echt was.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP.