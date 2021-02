Dit is de slimme reden waarom je hersenen gebeurtenissen overdrijven

Krijg jij ook wel eens te horen dat je overdrijft als je een verhaal vertelt? We hebben goed nieuws voor je. Daar kun je namelijk helemaal niets aan doen. Onze hersenen overdrijven automatisch.

“We moesten echt een uur wachten.” “Neejoh, maar een kwartiertje.”

“De pizza’s waren een meter in doorsnee.” “Eigenlijk maar 30 centimeter. Overdrijf niet zo.”

Herken je dit? Dat is niet heel gek. Heel veel mensen hebben er namelijk een handje van hun verhalen enorm te overdrijven. Maar onderzoek heeft aangetoond dat dat niet bewust is. Dat doet ons brein vanzelf.

Onderzoekers deden een experiment waarbij proefpersonen twee dingen te zien kregen. Eén gezicht met kleur en hetzelfde gezicht met een kleur die nét een tikje anders was. Iedere dag werden de proefpersonen geïnterviewd door onderzoekers en kregen zij de gezichten weer te zien. De uitkomst van het experiment was dat de proefpersonen steeds meer details onthielden van het gezicht.

Overdrijven

Dat is op zichzelf nog niet zo verrassend. Maar wat vooral bijzonder was, was de manier waarop de proefpersonen de gezichten steeds omschreven. Zo bleek dat de proefpersonen naarmate ze meer details gingen herinneren van de gezichten, het kleurverschil van de gezichten steeds overdrevener beschreven. Zelfs zo overdreven, dat hun beschrijving niet meer overeen kwam met de eigenlijke kleuren van de gezichten.

Andere herinneringen

Daarbij werd de hersenactiviteit van de proefpersonen in beeld gebracht tijdens het interview. Daarin was te zien dat hoe duidelijker de herinnering aan het gezicht werd, hoe meer de hersenactiviteit onder de proefpersonen van elkaar verschilden. Met andere woorden: de proefpersonen herinnerden het gegeven allemaal op een andere manier.

Conclusie

De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat we een gebeurtenis in ons hoofd erg gaan overdrijven. En daardoor is de herinnering aan eenzelfde gebeurtenis voor iedereen anders. Het is dus niet gek dat we wel eens merken dat iemand een verhaal overdrijft of totaal anders herinnert dan wijzelf.

Waarom?

Maar waarom doet ons brein dit? Dat is om onze herinneringen beter te onthouden. Soms kunnen bepaalde gebeurtenissen zo worden opgeslagen in ons brein, dat ze makkelijk met elkaar te verwarren zijn. Omdat ze erg op elkaar lijken, bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat we deze gebeurtenissen allemaal als één herinnering zien, overdrijft ons brein ze. Zo zijn de herinneringen makkelijker te onderscheiden.

Dit onderzoek laat dus duidelijk zien dat een herinnering subjectief is en nooit een betrouwbare reflectie van de werkelijkheid is. Maar je hebt in ieder geval een weerwoord als iemand weer eens vindt dat je overdrijft.

Bron: De volkskrant. Beeld: Getty Images.