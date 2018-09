Regisseur 'Wie is de Mol?' geeft sneak peek eerste locatie nieuw seizoen

Beetje bij beetje komen we meer te weten over het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’ dat begin volgend jaar van start gaat. Zelfs de regisseur geeft een sneak peek van de eerste locatie.

Dat Wie is de Mol? mysterieus is, dat hoef je ons niet meer te vertellen. Al die geheime aanwijzingen ieder seizoen zijn telkens weer om te smullen. We moeten nog even wachten totdat het nieuwe, 19e seizoen begint, maar regisseur Rick McCullough geeft alvast een voorproefje van een van de nieuwe locaties.

Hout

“Wie is de mol? op een geheime locatie ergens in Nederland de opening van het nieuwe seizoen opgenomen vandaag. Volgens mij wordt het mooi… en wat zou het zijn?”, klinkt het mysterieus op de Instagram van regisseur Rick McCullough. Op de foto is een grote schuur te zien met hout, veel hout. Hoe, wat, wie en waar? Dat weten we allemaal nog niet. Daar moeten we nog een paar maandjes op wachten.

De regisseur geeft toe dat ze bij het progamma vaak “out of the box” moeten denken, maar wat zit er dit keer in de houten “box”? Het is in ieder geval geen wijn, verklapt Rick alvast.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP