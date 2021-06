‘Married at First Sight’-deelnemer Rein is weer aan het daten

Married at First Sight-deelnemer Rein van Gastel is weer aan het daten. Tijdens een Instagram Live-video vertelde hij dat hij een leuke man heeft ontmoet

Rein ging live samen met goede vriendin en mede Married at First Sight-deelnemer Sylvia. “Ik heb het hartstikke leuk met iemand en daarbij zien we ook wel hoe dat verloopt”, vertelde hij. Het is niet bekend hoe lang en met we hij aan het daten is. Vorig jaar werd Rein gekoppeld aan Danny in het populaire trouwprogramma. Begin dit jaar kwamen de twee tot de conclusie dat ze toch te veel van elkaar verschillen.

Goed nieuws voor Sylvia

Niet alleen Rein heeft goed nieuws, maar ook Sylvia. Het gaat de goede kant op met haar gezondheid. “Het leven is mooi. Gezondheid gaat de goede kant op. Millimeter per millimeter wordt de tumor kleiner en hopelijk mag ik volgend jaar februari zeggen dat het uit mijn lichaam is’, schreef ze afgelopen week op Instagram.

Bron: RTLBoulevard.