Reisadvies Antwerpen van code geel naar code oranje

Had je plannen om binnenkort een dagje of weekendje naar Antwerpen te gaan? Dan moet je dit helaas uitstellen. Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is verscherpt en gaat naar code oranje.

Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Code oranje betekent dat reizen alleen mag als het echt noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld voor werk. Vakanties vallen daar dus niet onder. Ga je toch? Dan ben je in de meeste gevallen niet verzekerd. Het negatieve reisadvies geldt niet voor de rest van België.

Stijgend aantal besmettingen

De afgelopen dagen is het het aantal coronabesmettingen in de provincie Antwerpen fors gestegen. Daarom werden gisteren in België al nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding te voorkomen. Ten eerste komt er een avondklok. Dit betekent dat er iemand alleen met een gegronde reden tussen 23.30 en 06.00 op straat mag zijn. Daarnaast is verplicht om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes. Deze regels zijn nog niet van kracht, aangezien de benodigde wetgeving nog niet klaar is.