Liesbeth heeft spijt dat ze in haar relatie zeurde over geld

Liesbeth (59) was gelukkig getrouwd, maar baalde stiekem wel dat ze ieder dubbeltje om moesten draaien. Nu heeft ze daar spijt van. “Ik had de beste man die er was.”

“’Jij boft maar met die man van jou’, zeiden mijn vriendinnen altijd. En dat was ook zo, ik bofte met die aardige, lieve man die altijd voor me klaarstond. ‘Als ik geld had, zou ik je mooie dingen geven’, zei hij vaak. Maar dat zat er niet in. Hij had een eenvoudige opleiding gehad en hij had een eenvoudige baan. We konden rondkomen, maar daar was alles ook mee gezegd. Voor ons geen dure vakanties naar verre landen, maar met ons autootje en een oude caravan type ‘nergens meer te krijgen’ naar een camping. Eerst jarenlang met een tentje erbij voor de kinderen. Later nog steeds in diezelfde caravan zonder tentje.”

Wroeging

“We hadden het meestal leuk samen, maar toch zat het me vaak dwars als ik zag hoeveel geld mensen om ons heen konden uitgeven. Want echt wennen aan krap zitten doe je volgens mij nooit en elk dubbeltje om moeten draaien, gaat ook vervelen. De kinderen hebben er gelukkig nooit veel over gezegd, maar die zagen heus wel dat vriendjes meer hadden en kregen dan zijzelf. Soms waren er in ons gezin dan ook spanningen over onvervulbare wensen. En dat is iets waarover ik achteraf nog de meeste wroeging heb. Want we waren gelukkig, mijn man en ik. We hielden van elkaar, we hadden plezier, we hadden leuke vrienden, een goed contact met de kinderen en later ook met de kleinkinderen. Waarom was dat niet genoeg voor mij?”

De beste man die er was

“Waarom toch altijd dat kleine addertje van jaloezie? Dat als ik naar mijn man keek, ik dacht: waarom heb je niet wat meer ambitie gehad, waarom heb je het niet verder geschopt in je werk? Want hij liet over zich heen lopen. Hij had het gewoon niet in de gaten als collega’s bezig waren hem voorbij te streven. Hij ging met pensioen en we waren van plan om buiten het vakantieseizoen met de caravan te gaan trekken, want eindelijk konden we onze eigen tijd indelen. En toen werd hij ziek, alles raakte in een stroomversnelling en na drie maanden hebben we hem begraven op het kleine kerkhofje net buiten de stad. En nu mis ik hem zo verschrikkelijk. Z’n liefde, z’n grapjes, alles wat hij met zo veel plezier voor me deed. Ik had de beste man die er was, en dat ik af en toe zeurde over zoiets stoms als geld zit me zo dwars.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock