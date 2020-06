Brecht (45) is veel rijker dan haar vriend

Brecht (45) komt uit een welgesteld gezin, terwijl de familie van haar vriend Job de eindjes aan elkaar moet knopen. En dat zorgde voor de nodige strubbelingen…

“28 was ik toen ik Job in de kroeg ontmoette. Een ontzettend aantrekkelijke, leuke man met wie het direct klikte. Het was zomaar een donderdagavond, ik was met mijn vriendin de stad ingegaan om te shoppen en hij vroeg wat ik in die tassen had zitten. Ik toonde mijn schatten, hij reageerde enthousiast en ik vond hem meteen erg leuk. Omdat ik nog niet zo lang daarvoor verlaten was door mijn eerste echte grote liefde, was ik niet zo happig op een nieuwe relatie. Maar Job liet zich daardoor niet weerhouden en deed zijn uiterste best mij voor zich te winnen. Bijna dagelijks vond ik leuke kaarten en mooie brieven in mijn brievenbus, hij nam me regelmatig mee uit eten maar ik hield de boot wekenlang af.”

Verschillende werelden

“Tot ons romantische afspraakje in Noordwijk en daar op het strand was de eerste kus. Op weg naar huis reden we toevallig langs het dorp waar mijn ouders wonen. Ze waren op vakantie en ik vond het leuk hem mijn ouderlijk huis te laten zien. We reden de oprijlaan op, hij parkeerde zijn autootje bij de garages en toen werd hij heel stil. Ik vroeg hem wat er aan de hand was en het hoge woord kwam eruit: onze werelden lagen te ver uit elkaar. We moesten ermee stoppen, nu. Dit kon nooit goed gaan. Nu had ik van alles verwacht, maar niet dat. Ik heb gepraat als Brugman. Dat we het een kans moesten geven. Dat het zonde was om door vooroordelen iets op te geven wat heel mooi zou kunnen worden en dat geld er uiteindelijk niet toe doet: het gaat erom of je leeft vanuit dezelfde normen en waarden. Met tegenzin ging hij overstag, maar dan moest ik wel snel zijn moeder, een weduwe, ontmoeten.”

Geld, geld, geld

“Ik kan niet ontkennen dat ik schrok toen ik daar voor het eerst een voet over de drempel zette. In mijn beleving was het huis behoorlijk armoedig. Wat me het meest choqueerde, was het drankje dat me werd aangeboden. De frisdrank was lauw want de koelkast was al een half jaar kapot en kon wegens geldgebrek niet worden gemaakt. 3 jaar later zijn we getrouwd en ik moet bekennen dat geld wel altijd een heikel punt is gebleven in onze relatie. Zowel zijn moeder als zijn zussen hebben het niet breed en op een of andere manier moet er altijd geld naar hen toe. Job grapte weleens: ‘Het geld dat via jouw familie binnenkomt, gaat er via mijn familie uit.’ Ik lach dan wel, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet grappig. Desondanks zijn we al jaren gelukkig getrouwd en hebben we een modus gevonden om met geldzaken om te gaan. En wat ik die ene avond al zei, is waar gebleken. We hebben dezelfde waarden en normen. En dan kun je een heel eind komen met elkaar.”

Interview: Christien Jansen. Beeld: iStock