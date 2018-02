Relatie Gordon alweer voorbij: "Kevin leidt een dubbelleven"

Gisteravond maakte Gordon bekend dat hij een nieuwe vriend heeft, maar dat liefdesverhaal wordt vandaag alweer afgesloten.

Gister plaatste Gordon een aantal romantische foto’s met zijn nieuwe liefde Kevin Bulgac op Instagram. Bij die foto’s schreef hij: “Iedereen mag ’t weten! Mijn liefde! Je bent mijn kanjer.” Op de foto leken de twee heel gelukkig te zijn, maar achter die foto’s blijkt een bizar verhaal te schuilen. Gordon deelde aan het begin van de avond namelijk weer een kiekje met Kevin, maar nu met een hele andere boodschap.

Dubbelleven

Gordon schrijft: “Ik ben hevig geschrokken op de reacties op mijn samenzijn met Kevin Bulgac. Ik was de afgelopen maanden intens verliefd en hij ook op mij dacht ik en kon na de deceptie die mijn trouwshow met zich meebracht voor mii en voor de kijkers bijna niet geloven dat zo iemand als Kevin op mijn pad zou komen. Nu blijkt echter dat Kevin een dubbelleven leide en meerdere relaties onderhield met mannen en vrouwen. Sommige dames hebben aangifte gedaan bij politie omdat ze stiekem zijn gefilmd tijdens seksuele handelingen en de berichten hierover blijven binnenstromen.”

Keihard

Hij zegt zelf niets van dit te herkennen in de persoon met wie hij de afgelopen maanden gelukkig was. Hij zegt dat dit keihard aankomt en dat hij deze dingen nooit zal accepteren in een partner. “Ik blijf er ondanks alles in geloven dat op een dag alles goed komt. Ik wens alle betrokkenen veel sterkte en Kevin wens ik wijsheid en kracht toe want de liefde die ik heb gegeven zal hij moeten missen en die rijkdom is nu zijn grote armoede”, sluit hij af.

