Nellie had de hoop op een nieuwe liefde opgegeven

Eindelijk verliefd

Na 19 jaar single geweest te zijn had ik de hoop opgegeven om weer een nieuwe partner te ontmoeten. Ik had weleens een korte relatie, maar dat liep altijd weer mis. In een laatste poging klikte ik op een datingsite het profiel aan van Jaap, wat me beviel, en ik stuurde hem een berichtje. We schreven wat mailtjes heen en weer waarna we besloten om af te spreken. Na de eerste ontmoeting vertelde ik aan mijn zussen: “Ik weet het zo net nog niet hoor, hij houdt postduiven, het is een duivenmelker.” Maar al snel waren we verliefd. Ik, na zoveel jaren, en Jaap voor het eerst van zijn leven! Hij was altijd single gebleven, hij heeft voor zijn ouders gezorgd tot ze beiden overleden waren en woonde nog in het huis waar hij als baby al woonde. Na een jaar besloten we dat we samen een nieuwe start wilden maken en dat is gebeurd. We namen de beslissing om op zoek te gaan naar een ander huis en allebei ons eigen huis te verkopen. In de tuin stond al heel snel een nieuw duivenhok, zodat de jonge duiven daarin konden opgroeien. Inmiddels vind ik zelf de duiven ook leuk! We hebben allebei afscheid moeten nemen van heel veel spullen en meubels, maar dat ging allemaal ‘vanzelf’, want we kregen er heel veel voor terug. Nu wonen we sinds een paar maanden in onze gezamenlijke woning en zijn erg gelukkig samen. Mijn dochters, die op zichzelf wonen, zijn voor hem ‘een cadeautje die hij er zomaar bij kreeg.’ Ik ben blij dat ze goed met elkaar overweg kunnen. En ik ben blij met al onze nieuwe en mooie plannen voor ons leven samen.

Nellie van de Parel



