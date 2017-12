Gisteren is hij 19 jaar geworden: de Friese student Remon Bruinsma. De jongen wordt tegelijkertijd nu alweer ruim een week vermist.

Remon werd voor het laatst gezien op 30 november in het centrum van Leeuwarden, waar hij een avondje ging stappen. Sindsdien is het stil.

Grachten

De politie hield er rekening mee dat Remon in een van de Leeuwardse grachten terechtgekomen was, maar zoekacties in het water hebben niks opgeleverd. “In de grachten zijn we nu overal geweest”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Er is de afgelopen dagen met man en macht gezocht naar de Fries door de politie, duikers, speurhonden en tientallen vrijwilligers.

Wie weet waar Remon is, afgelopen nacht voor het laatst gezien in de Oude Doelesteeg en later op de Nieuwestad #Leeuwarden #PolLWD pic.twitter.com/5E2BsSnHs5 — Politie Horeca Leeuwarden (@POL_HorecaLwrd) 1 december 2017

Meer duidelijkheid

Wat er die nacht van 30 november tot de vermissing allemaal gebeurd is, is ondertussen al wel wat duidelijker geworden. Remon werd ’s nachts geweigerd bij een horecagelegenheid omdat hij te dronken zou zijn.

Daarna is hij op camerabeelden gespot toen hij tussen 01:30 uur en 3:00 uur op een trap zat, met open jas. Een horecamedewerker die Remon op de open jas wijst is ook op de beelden te zien. Om een uur of 4 wordt Remon gebeld, maar dat gesprek wordt weggedrukt. Vanaf dat moment is het onbekend wat er met de jongen gebeurd is.

Hoop

Remon kwam nooit aan op het adres waar hij die nacht zou logeren. De volgende ochtend wordt zijn telefoon buiten gevonden door een passant, die ervoor zorgt dat het apparaatje weer terechtkomt bij Remons ouders. Die middag geven zij hun zoon op als vermist.

“Het klinkt misschien gek, maar nu alle zoektochten in het water tot zover niks hebben opgeleverd, houden wij hoop”, vertellen Remons ouders. Weet je meer over de verdwijning van Remon? Neem dan contact op met de politie.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro. Beeld: Facebook.