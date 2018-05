Stiefdochter Renate Dorrestein deelt emotionele foto

Renate Dorrestein overleed vorige week vrijdag aan de gevolgen van slokdarmkanker. Haar stiefdochter Noor Spanjer deelt als aandenken een mooie foto van hen samen op Instagram.

Noor is de dochter van Renate Dorresteins partner, architect Maarten de Boer. Vlak voor haar overlijden stapte de schrijfster nog met hem in het huwelijksbootje. Toen Renate al ernstig ziek was, vroeg hij haar ten huwelijk. “De man die altijd zei: trouwen, belachelijk, zei nu: ik wil met je trouwen. Ik wil voor mezelf, voor jou en voor de hele wereld duidelijk maken dat ik tot het einde voor je zal zorgen.”

Parttime stiefmoeder

In hetzelfde interview met De Volkskrant vertelde Renate dat ze al 21 jaar parttime stiefmoeder is. “Ik heb altijd een ontzettend gezellige verstandhouding met haar gehad. De ene week woonde ze bij haar moeder, de andere week bij haar vader.”

Renate werd op Hemelvaartsdag in besloten kring begraven.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: de Volkskrant. Beeld: ANP, Instagram