Winston en Renate winnen enorm bedrag voor alleenstaande Debbie en haar zieke dochter

In Deze quiz is voor jou zien we hoe Linda de Mol meerdere kandidaten blij maakt met mooie geldbedragen. Voor 1 persoon is een hoofdrol weggelegd: die krijgt aan het einde van de quiz een enorm bedrag mee naar huis.

Die persoon is altijd iemand die het geld goed kan gebruiken. Het bijzondere van de quiz is dat niemand van tevoren weet wie deze persoon is, ook hij of zij zelf niet. 4 BN’ers doen hun uiterste best om aan de hand van quizvragen zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen.

Uitbouw

Zaterdagavond vormden Anne-Marie Jung en Rop Verheijen, en Winston en Renate Gerschtanowitz een koppel. Ze speelden voor Debbie, een alleenstaande moeder met 2 kleine kindjes, Siem en Evie. Evie is met 1,5 de jongste en heeft PCH2, een meervoudige handicap die een enorme ontwikkelingsachterstand veroorzaakt. Daardoor heeft Evie steeds meer zorg nodig, maar ze wordt ook steeds zwaarder. En dat is pittig voor Debbie, die al een aantal keren is geopereerd aan haar heupen, knieën en voeten. Ze droomt dan ook van een uitbouw aan haar huis, waardoor ze een klein slaapkamertje, een douche en een toilet kan creëren, zodat ze haar dochtertje beneden kan verzorgen. Juist omdat de prognose van kindjes met PCH2 niet goed is, wil ze zo goed mogelijk voor haar zorgen zolang ze er nog is.

Overdonderd

Aan de BN’ers de taak zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen. En dat laten ze zich geen 2 keer zeggen. Uiteindelijk zijn het Winston en Renate die € 44.525 bij elkaar spelen voor Debbie, die totaal overdonderd is en het niet kan geloven.

Hoewel ze natuurlijk ongelooflijk blij is met zo’n mooi bedrag, is Debbie er nog niet. Wil je haar helpen? Doneren kan hier. Alle beetjes helpen!

We spraken Linda de Mol onlangs over haar nieuwste film ‘April, May en June’. Daarbij vroegen we onder andere wanneer ze voor het laatst iets liefs gedaan heeft voor een ander:

