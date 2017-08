Renate Gerschtanowitz gaat voor nieuw kapsel

Renate Gerschtanowitz heeft de schaar in haar lokken laten zetten.

Ze vond dat het tijd was voor een zomerse opfrisbeurt en zo is ze blonder én heeft ze weer een echte bob.

Zijn we weer

“Hoppa! Schaar er weer in, mijn bob en ik are back together”, schrijft ze op Instagram waar ze ook haar kapper bedankt. Vanaf 2 september is Renate in ‘Dance Dance Dance’ te zien waar ze samen met Koos van Plateringen aan meedoet.

Hoppa! Schaar er weer in , mijn bob en ik are back together.#hair dank @joyceversloot you are the best! 💄@astridmkhk Een bericht gedeeld door RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 24 Aug 2017 om 12:11 PDT

Kijk! @beaumonde.nl #interview #shoot #instapic #fashion Een bericht gedeeld door Koos van Plateringen (@koosvp) op 23 Aug 2017 om 1:24 PDT

Bron & Beeld: Instagram