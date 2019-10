Renate en Winston delen nieuwe familiefoto: "Wat zijn de kinderen al groot!"

Winston en Renate Gerschtanowitz weten waar het in het leven om draait: om hun gezinnetje. Ze zijn maar wat trots op hun 2 zonen.

Winston deelt een prachtige nieuwe familiefoto. “This is what it’s all about”, schrijft hij bij de foto.

Advertentie

Zoon Julian werd in 2008 geboren en is nu 11 jaar. Zoon Benjamin werd in juli 2010 geboren en is nu 9 jaar oud. De positieve reacties stromen binnen op het plaatje. ‘Wat een mooi gezin’, klinkt het massaal. Onder meer Chantal Janzen, Daniëlle Oerlemans en Bas Smit reageren met hartjes. Het valt fans van de 2 ook op hoe groot de jongens inmiddels zijn geworden.

Dit bericht bekijken op Instagram THIS IS WHAT IT’S All ABOUT!!! ❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 13 Okt 2019 om 12:07 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP