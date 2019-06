Renbaan staat voor een raadsel: in korte tijd 29 paarden overleden

In de Amerikaanse staat Californië staan ze voor een groot raadsel: in een half jaar tijd zijn maar liefst 29 paarden op de renbaan overleden. Wát is er aan de hand?

De beesten stierven ter plekke op de racebaan of moesten later worden ingeslapen. Activisten willen nu dat de baan de deuren sluit, maar de renbaan weigert dat. Dierenartsen kunnen de vinger ook niet leggen op waar al die sterfgevallen precies door komen.

Zeldzaam

Zondag stierf het 3-jarige paard Truffalino bijvoorbeeld na een hartaanval. En vrijdag overleed Commandant Coil tijdens een training. Hij leed al aan een schouderblessure. Dat komt niet vaak voor, laat paardenarts Thibault Frippiat aan RTL nieuws weten. “Ongelukken met paarden zijn erg zeldzaam, vooral in Europa. Renpaarden hebben wel meer kans op ongelukken, maar in Nederland gebeurt dat maar weinig.”

Populair

In landen als Amerika daarentegen is de paardensport razend populair. “Ook mensen die niets van de sport afweten, gaan naar die evenementen om te gokken op een paard. Het is een hele happening waar veel geld in omgaat. Als er paarden sterven tijdens of na de race, zijn de drie meest voorkomende oorzaken een hartstilstand, botbreuken (vooral in de benen) en longbloedingen. Vaak sterven de beesten niet meteen, maar worden ze ter plekke uit hun lijden verlost door een arts.

Oorzaak onbekend

Waarom er in korte tijd zoveel paarden zijn overleden op deze renbaan, is voor dierenartsen en de renbaan zelf een mysterie. ABC News schrijft dat het aan de slechte kwaliteit van de grond kan liggen. Volgens Frippiat zou dat kunnen. “Dan krijg je veel botbreuken en ongelukken”, zegt hij. Maar achteraf is het vaak moeilijk vast te stellen waar een paard aan is overleden. Frippiat: “Dan wordt meestal gewoon opgeschreven dat de doodsoorzaak onbekend is”.

Another racehorse has been euthanized at Santa Anita Park, the 26th since the racing season began in December. The unusual number of horse deaths at the track has sparked controversy from animal advocates, and a re-examination of the sport in California. https://t.co/ZZhlgaI9uz pic.twitter.com/prLHz6Dvcl — 23ABC News (@23ABCNews) 27 mei 2019

Bron: RTL. Beeld: iStock, Twitter