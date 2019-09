Au: René Froger doet harde uitspraken over Gordon

René Froger was te gast in 30 minuten rauw, de podcast van Ruud de Wild. Daarin deed hij harde uitspraken over ex-Topper Gordon.

De zanggroep de Toppers bestaat nu uit Jeroen van der Boom, Jan Smit, Gerard Joling en René zelf. De andere 3 mannen noemt René zijn ‘muziekvrienden’. Zeker met Gerard, die hij al vanaf 1982 kent, werkt hij goed samen. Over Gordon daarentegen, heeft René niet veel goeds te zeggen.

Advertentie

Gepasseerd station

René laat weten Gordon ‘van z’n levensdagen niet’ te missen. Sterker nog, volgens de zanger zijn de Toppers een stuk beter geworden sinds Gordon’s vertrek: “En ik denk dat de homogeniteit binnen de groep een stuk groter is. Er is veel meer rust.” Ook ziet hij het niet gebeuren dat Gordon ooit nog terugkomt bij de groep: “Hij is gewoon weg. Klaar, een gepasseerd station.”

Kwade dronk

Gordon verliet in 2011 de groep, om een andere muziekgroep, Los Angeles the Voices, op te richten. Gordon liet eerder al eens weten dat hij de groep ook verliet wegens de kwade dronk van René Froger. “Zonder alcohol is het de allerliefste man op aarde, maar als hij drinkt, is het een beest. Een monster. Arrogant, zelfingenomen”, zei Gordon hierover.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP