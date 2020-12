Kijkers ‘Beau’ uiten massaal kritiek op nieuwe look René Froger

Dinsdagavond was René Froger te gast in Beau om te praten over zijn deelname aan Sterren op het doek. De kijkers waren alleen iets minder onder de indruk van wat hij te vertellen had en waren vooral bezig met zijn nieuwe look.

Volgens de kijkers heeft hij namelijk veel van één iemand weg…

Advertentie

René op het doek

René doet mee aan het nieuwe seizoen van Sterren op het doek. In dat programma wordt hij geportretteerd terwijl Özcan Akyol hem interviewt. Samen met Özcan was hij dinsdagavond te gast bij de talkshow van Beau van Erven Dorens om het over het programma te hebben.