In Sterren op het doek interviewde Özcan Akyol deze week René Froger. De popster vertelt openhartig over het begin van zijn carrière en over zijn relatie destijds. Die moest hij namelijk een tijdje geheim houden.

En dat zit zo.

Begin carrière

Terwijl drie kunstenaars René Froger vastleggen op het doek, praat de zanger met Özcan over zijn leven, zijn carrière, zijn vrouw en zijn passies. Al gauw vraagt Özcan hem naar het begin van zijn carrière, in de jaren ’80. René laat weten hoe hij die tijd beleefde. En hij schetst een bijzonder beeld van een tijd die heel anders is dan nu.

Relatie

“Ik was een ster, een popster”, vertelt René. “En een popster loopt niet achter een wandelwagen van zijn kind. Toen zeker niet. Dat was not done.” In de jaren ’80, legt René uit, moest een popster voldoen aan een bepaald plaatje. En iemand met een vaste relatie en kinderen, paste daar niet in. En dus moest René een tijdje doen alsof hij geen relatie had. “In het begin als mensen vroegen: ‘heb je een vriendin?’, dan zei ik: ‘nee, ik heb geen vriendin.'” En dat terwijl hij al twee jaar samenwoonde met Natasja. “Dat was toentertijd zo. Je moest te hebben zijn voor iedereen. Zeker voor de jongere dames.”