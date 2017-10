René van der Gijp reageert eerlijk op 'mislukte' speech van Chantal

Chantal Janzen grapte in haar speech op het Televizier-Ring Gala, maar dat werd niet door iedereen opgepikt.

De normaal zo humoristische blondine krijgt nu met kritiek te maken. Want velen verstonden haar niet goed en zo kwamen haar grappen dus ook niet echt aan. Vooral haar grapjes over René van der Gijp werden niet echt gehoord. Ze noemde hem onder meer ‘muppet’ en ‘ouwe poka dot van me’.

Geen reactie

De voetbalanalist legt uit wat er precies gebeurde. “Dat was slecht te verstaan. Dat was ook de reden dat ik niet reageerde. Ik verstond het helemaal niet. Ten eerste verstond ik het niet en ten tweede was ik eigenlijk meer gefocust op: maak die envelop open en kijken wie de winnaar is. Er zijn mensen die zeggen: ‘Jij zat heel chagrijnig te kijken.’ Maar dat kwam gewoon omdat ik er niets van mee kreeg.”

Logeren

Overigens vindt René Chantal een ontzettend leuke vrouw en heeft hij niets tegen haar, zo laat hij weten. Ze heeft René benaderd voor het programma Chantal Blijft Slapen. Maar dat liep een beetje gek. René grapt: “Je komt bij Van der Gijp thuis niet weg met alleen slapen.” Chantals reactie? “Toen was het: ‘Ik ben getrouwd en ik heb kinderen!”. René: “Dat maakt mij niets uit. Dat is toen een beetje misgelopen. Ik heb er niets meer van gehoord.” Chantal is momenteel in verwachting van haar tweede kindje, een zoon. Ze heeft met haar man Marco al een jongen, James.

Ik vind een @YouTube-video leuk: https://t.co/5fg6zPkiFS Chantal Janzen wint de Zilveren Televizier-Ster Presentatrice | Gouden — Daan Warnas (@DaanWarnas) 14 oktober 2016

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP