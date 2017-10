René van der Gijp is weer verliefd

Vorig jaar overleed de levenspartner van voetbalanalist René van der Gijp. Hij heeft nu het geluk weer gevonden: hij zegt verliefd te zijn op de 41-jarige Minouche.

De 2 kennen elkaar van het schoolplein: hun kinderen zaten in dezelfde klas. De vonk sloeg langzaamaan steeds meer over: ”De laatste tijd is de liefdesvlam echt overgeslagen: we zijn dol op elkaar.” Hij heeft met haar nu een latrelatie; ze zien elkaar nu zo’n 3 keer per week.

Rust

”Na mijn eerste relatie heb ik nooit meer de behoefte gevoeld om samen te wonen”, zegt René. “Ik vind het lastig als vrouwen zich geforceerd aan mijn leefstijl moeten aanpassen. Bovendien houd ik van rust op zijn tijd.”

Vorig jaar overleed plotseling zijn levenspartner, Daniëlle.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP