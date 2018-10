Zó kondigden René van Kooten en zijn vrouw aan dat ze in verwachting zijn

René van Kooten is al jaren een van de bekendste musicalacteurs van Nederland, maar naast acteur is hij ook vader van dochter Senna (7). En daar komt volgend jaar nog een kindje bij.

Deze zomer maakte René van Kooten en zijn vrouw Tanya bekend dat ze nog een kindje verwachten.Bij een foto van de echo schrijft René: “Gehoopt maar niet meer verwacht… Tanya, Senna en ik zijn blij tot voorbij de maan en terug… geplande oplevering; medio februari.” Zijn vrouw deelde de foto van de echo ook, maar schreef bij het plaatje: “Iedereen erg lief zijn voor René de komende maanden, hij heeft het zwaar…”

Evita

René is de komende maanden niet alleen druk met de zwangerschap, hij staat vanaf vanavond ook in het theater met de musical Evita, waarin hij de rol van Che speelt. Benieuwd hij dat o.a. hij samen met collega Brigitte Heitzer doet, die na tien jaar opnieuw in de rol van Evita kruipt? Via de Theaterclub van Libelle koop je een kaartje voor de beste prijs:

Evita - De wereldberoemde musical over het leven van Eva Duarte vanaf €32 Bekijk hier

Beeld: ANP.