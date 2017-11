Dit jaar is ze 60 geworden maar ze is nog volop aan het werk, er is zelfs speciaal voor haar een toneelstuk geschreven. Renee Soutendijk is een tevreden mens. Ze neemt het leven neemt zoals het komt en probeert altijd nieuwe dingen te leren. Golf bijvoorbeeld, want “je moet jezelf toch blijven prikkelen.”

Hoe ben je als moeder?

“Geen zeur die steeds om aandacht vraagt. Ik probeer te weten wat er gaande is en de kinderen regelmatig te zien. De wens dat ik heel graag wil dat het hen goed gaat, zit diep. Maar ik besef ook dat dit op een gegeven moment hun eigen verantwoordelijkheid is. Ik moet ze dus loslaten en dat lukt vrij goed. Ook toen ze klein waren, ben ik altijd wel gemakkelijk geweest. Dat zie ik nu terug bij mijn dochter. Zij heeft een bepaald gemak en een bepaalde rust in het opvoeden van haar kinderen, een soort vertrouwen in dat het allemaal wel goed komt. Dat heb ik ook altijd gehad.”

Ook jij moet het zelf gaan doen, samen met Thed, nu de kinderen het huis uit zijn.

“Dat is waar! In onze situatie – je wordt wat ouder, je werkt niet meer, of minder – moet je ervoor waken dat je wereldje niet heel klein wordt. Ik heb een hekel aan mensen die steeds maar zeggen dat vroeger alles beter was en die maar blijven praten over hun vroegere carrière. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid voor je welzijn en die kun je niet op een veranderende wereld of een veranderde situatie afschuiven. Je moet dus met een open vizier in het volle leven blijven staan en nieuwsgierig blijven naar wat er allemaal nog gaat komen.”

Hoe doe jij dat?

“Door te blijven werken totdat ik dat niet meer wil of kan. Thed is nu met pensioen en minder druk dan ik, maar de dingen die je apart van elkaar meemaakt, leveren ook gespreksstof op. Verder probeer ik mee te gaan in de veranderende tijd en te weten wat er speelt, al heb ik geen Facebook en zit ik niet op Twitter, en ben ik daar heel blij mee. Er zijn maar weinig mensen die tevreden kunnen zijn met hun eigen bestaan als ze op Facebook worden gebombardeerd met beelden van alle fantastische dingen die anderen doen. Daar steekt jouw leven algauw bleekjes bij af.”

“Tevreden zijn met wat er is en wie je bent, wordt steeds lastiger, heb ik de indruk. In mijn levensfase moet je ook regelmatig nieuwe dingen blijven doen. Als je ouder wordt, moet je jezelf nieuwe doelen blijven stellen en je hersens blijven prikkelen. Gelukkig vinden Thed en ik veel dezelfde dingen leuk. Sinds kort golfen we samen. Vroeger dacht ik: golfen?! Daar zag ik echt de aantrekkelijkheid niet van in. Maar het blijkt een mindspel te zijn. Het zit in je hoofd of het je al dan niet lukt om dat balletje in dat gaatje aan de overkant te krijgen. Je hebt er rust en ontspanning in je lijf voor nodig, terwijl ik meer ben van de kracht en het doen. Dat gaat tegen het principe van de ontspanning in, dus daar moet ik nog aan werken…”

