Renske is bron- en contactonderzoeker bij de GGD: “Sommige mensen schamen zich kapot”

Renske is bron- en contactonderzoeker (51) bij de GGD. Bij besmettingen met het coronavirus trekt zij na met wie er contact is geweest om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een enorme klus, zeker nu de aandacht van jongeren lijkt te verslappen en de lijst met de te controleren contacten steeds langer wordt. “Maar oordelen doe ik niet. Dat is niet aan mij.”

“Van huis uit ben ik verpleegkundige, maar de afgelopen jaren ben ik ertussenuit geweest om voor mijn middelste, meervoudig gehandicapte kind te zorgen. Inmiddels is hij zeventien. Ik speelde al een tijdje met het idee om weer aan de slag te gaan toen de vacature van de GGD voor bron- en contactonderzoeker voorbijkwam. Dat leek me wel wat: een baan in de zorg – wat ik het liefste doe -, geen direct gevaar voor besmetting – om die reden wilde ik niet in de teststraat werken –, en een uitgelezen kans om meer te leren over het virus en tegelijkertijd mijn steentje bij te dragen om het in de kiem te smoren.”

Detective

“Het is fantastisch werk, soms voel ik me net een detective als ik probeer te achterhalen met wie een besmet persoon in contact is geweest. Bij ouderen zijn dat er over het algemeen vrij weinig en is het relatief gemakkelijk om die in kaart te brengen. Maar je ziet nu dat veel jongeren besmet raken. In sommige gevallen hebben zij met grote groepen contact gehad en dat maakt het lastiger; wij BCO’s (bron- en contactonderzoekers, red.) maken lange dagen – ook in het weekend – om een helder beeld van die contacten te krijgen. Dat er een tekort is aan BCO’s is wel duidelijk. Heel eerlijk, ik vind dat de GGD dit best had kunnen voorkomen door eerder te beginnen met werven.”