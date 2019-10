Mooi: dit restaurant heeft ouderen met dementie als personeel

Ouderen met dementie laten werken in een restaurant. Onmogelijk? Het Japanse restaurant Mistaken orders bewijst het tegendeel.

Je wordt daar volledig bediend door ouderen met dementie.

Meer begrip

Het is een bijzonder concept, waarmee initiatiefnemer Shiro Oguni hoopt de samenleving te kunnen inspireren om meer begrip voor ouderen met dementie te hebben. De bijzondere eetgelegenheid is gevestigd in Tokyo. Op de website van het restaurant staat geschreven dat Shiro Oguni ermee hoopt te kunnen laten zien dat mensen met dementie nog prima functioneren.

Eenzame ouderen

Het idee voor het pop-uprestaurant Mistaken orders ontstond toen Shiro zag dat veel ouderen met dementie erg eenzaam zijn. Hij merkte op dat er bij deze ouderen vaak het gevoel speelt dat ze geen deel meer uitmaken van de samenleving, maar dat dit voornamelijk te maken heeft met de reactie van de buitenwereld op hun geheugenverlies.

Dementie

En dus besloot hij een speciaal restaurant in het leven te roepen, waar mensen met dementie de gasten bedienen. Zij nemen de orders op én brengen het eten naar de tafels van de gasten in het restaurant. Dat dit nog weleens verkeerd gaat, is juist de charme van de Japanse eetgelegenheid.

Bijzondere eetervaring

Voor de gasten geldt er maar één regel en dat is met een open blik het restaurant betreden. Er wordt hen namelijk gevraagd om het als een ervaring te zien, aangezien er soms iets compleet anders op hun bord kan belanden. Het resultaat? Een hartverwarmende avond. In onderstaand filmpje krijg je daar een indruk van. Welk restaurant neemt het initiatief in Nederland?

Dokter Rutger legt het precieze verschil uit tussen vergeetachtigheid en dementie:

Bron: Hetkanwel. Beeld: iStock