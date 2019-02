Restauranteigenaar doet vreemde ontdekking na torenhoge energierekeningen

De Britse restauranteigenaar Patricia Rodrigues (29) ontving elke maand een enorm hoge energierekening. Na zo’n 7 jaar besloot ze toch maar eens uit te zoeken waar die kosten vandaan kwamen.

En toen ontdekte ze iets wat ze liever eerder geweten had.

7 jaar

Nadat een elektricien de zaak eens onder de loep had genomen, bleek dat ze al zo’n 7 jaar voor een hotel en bowlingbaan in hetzelfde gebouw meebetaalde. Deze bleken ook bezit te zijn van haar huurbaas.

Late ontdekking

De reden dat Patricia niet eerder een elektricien erbij haalde, was omdat de rekeningen geleidelijk stegen. “De rekeningen begonnen met zo’n 300 euro, maar later stegen deze naar 350. Ik dacht dat het misschien aan de stijgende populariteit van het restaurant lag en dat we daarom meer elektriciteit verbruikten. Maar de rekeningen bleven stijgen tot zo’n 1500 euro.”

Huurbaas

In totaal betaalde Patricia jarenlang omgerekend zo’n 50.000 euro te veel. Toen ze haar huurbaas hiermee confronteerde, wees hij haar erop dat het in het huurcontract stond. Patricia meent daarentegen dat ze nooit een formeel contract heeft ondertekend. Er zit voor haar dus momenteel maar één ding op: verhuizen met haar hele hebben en houden.

Restaurant boss who was baffled by her bills is stunned to learn she is also paying for power in her landlord’s hotel https://t.co/rnIjr1CXsH

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 februari 2019