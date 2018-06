Restaurantgast ontdekt een zeldzame parel in zijn oester

Toen dinsdag een gast van het Bredase restaurant Ruitersbosch iets hards in zijn oester vernam, stuurde hij het terug naar de keuken. Wat chefkok Mark van der Horst vervolgens aantrof, had hij niet durven dromen.

Er zat namelijk een parel in de oester verstopt.

Parel

“Ik heb dit in twintig jaar tijd nog nooit meegemaakt. Wij maken een oester altijd los en kijken of hij er goed uitziet, maar de parel zat blijkbaar in het vlees. De gast haalde hem opeens uit zijn mond”, aldus chefkok Van der Horst.

Zeldzaam

Maar één op de tienduizenden oesters bevat een parel. Het was dan voor Van der Horst ook een raadsel hoeveel de parel precies waard zou zijn: “Ik heb online even gekeken, maar hij kan zo’n 10 – tot 30.000 euro waard zijn.”

Kettinkje

En de gast? Hij hoefde de parel niet en schonk het aan het restaurant, zolang ze er maar iets leuks mee zouden doen. Gelukkig heeft de chefkok daar goed idee voor: “Ik heb een dochtertje van 4 jaar. Misschien laat ik er wel een kettinkje van maken voor haar, die zou dat heel leuk vinden.”

Waarde

Bij De Telegraaf schatten ze de waarde na het zien van de beelden op zo’n vier á vijfhonderd euro, gezien de matte uitstraling. Maar Van der Horst liet achteraf zelf weten dat zijn vrouw hem heeft laten taxeren, en hij helaas niets waard is. Maar dat maakt voor de chefkok niets uit, gaf hij eerder aan: “De waarde interesseert ons niet zo, het is meer dat het heel bijzonder en zeldzaam is, en dat vinden wij het belangrijkste.”

Bron: telegraaf.nl. Beeld: iStock