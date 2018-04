Kijkers onder de indruk van krachtig verhaal Nadia Zerouali in De Reünie

Gisteravond stond in het NPO-programma ‘De Reünie’ het verhaal van Nadia Zerouali centraal. Ja, die ken je wellicht van haar kookboeken en het programma ‘BinnensteBuiten’.

Nadia werd al jong smoorverliefd op Hakim, en tot schrik van haar omgeving trouwt ze met hem als ze nog maar zeventien jaar is. Ze krijgen samen een kind maar als haar zoontje nog maar drie maanden is verongelukt Hakim.

Grote waas

Dit maakt Nadia op haar 29-jarige weduwe. Aan presentator Jan Kooijman vertelt ze hoe de periode na het ongeluk voelt als een grote waas, maar haar ook heeft gemaakt tot wie en wat ze nu is: een schrijfster van kookboeken en succesvol televisiekok.

Elke dag oorlog thuis

Nadia Zerouali werd in 1975 in Winterswijk geboren als kind van Marokkaanse ouders. “Mijn ouders horen bij de eerste generatie Marokkanen in Nederland. Ze kwamen naar Winterswijk voor de textielindustrie. In Marokko gelden echt andere omgangsvormen. Dit zorgde nogal eens voor ruzie thuis. Ik was zoals ik was, niet uit puberaal gedrag, maar gewoon omdat ik zo ben”.

Kijkers zijn onder de indruk van het bijzondere verhaal van Nadia:

Vandaag de reünie gezien. Echt mooi verhaal en prachtig zoals je er allemaal mee bent omgegaan. 👍 — Achie (@AchieWp) 22 april 2018

Wat is Nadia toch een mooie sterke vrouw..#dereunie — SoufianMk (@MkSoufian) 22 april 2018

Dingen die je niet aankunt die weet je niet meer. Blijkbaar zit de mens zo in elkaar, je hersenen zitten zo in elkaar dat je het ‘gewoon’ deleted. #DeReunie Zo herkenbaar. — Karin Donkers (@kardonsch) 22 april 2018

