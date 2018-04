Even schrikken: stel vindt reusachtige alligator in hun eigen zwembad

Je staat toch even gek te kijken als je een verdwaalde alligator vindt die een rondje zwemt in jouw zwembad.

Het overkwam een echtpaar uit het Amerikaanse Florida.

‘Ik hoor wat in de tuin’

Een meterslange alligator was een beetje verdwaald en besloot wat te zwemmen in hun zwembad. De twee schrokken zich rot, maar ze hadden niet gelijk door dat het om een krokodil ging. “We dachten gelijk aan een inbreker, toen we wat geluid hoorden”, aldus de man des huizes. Het dier werd uiteindelijk door een gespecialiseerd bedrijf gevangen.

Het loopt voor de alligator niet goed af, waarschijnlijk. Meestal worden de krokodillen die worden gevangen door mensen, later gedood en dan wordt de huid verkocht. Nog altijd is krokodillenleer erg populair en gewild in de modewereld.

Bron: NOS. Beeld: Facebook