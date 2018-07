Zó zag presentatrice Ria Bremer er 50 jaar geleden uit

Ria Bremer viert vandaag haar 79e verjaardag. De presentatrice was vanaf de jaren ’60 op televisie en is vooral bekend van de AVRO-programma’s Stuif es in en Vinger aan de Pols.



Vandaag viert Ria Bremer haar 79e verjaardag. Een mooi moment om met deze mooie foto’s terug te blikken naar het begin van haar carrière.

Terug op tv

Ria stopte in 2001 met het presenteren van tv-programma’s, maar maakt af en toe een uitzondering. Zo maakte in 2015 ze een nieuwe serie documentaires onder de titel Vinger aan de pols, waarin ze met artsen en hoofdpersonen terugblikte op oude afleveringen. Dit najaar is ze te zien in Hoe bevalt Nederland. Hierin maakt ze de balans op: wat is er voor zwangere vrouwen veranderd sinds 1983?

Probeer je zwanger te worden? Ben je nu zwanger? Of heb je in de afgelopen twee jaar een kind gekregen? Doe mee aan een groot landelijk onderzoek van EenVandaag en Ria Bremer. ▶️ https://t.co/CINl0wTuKu pic.twitter.com/FvXulPkUvn — EenVandaag (@EenVandaag) 12 maart 2018

Beeld: ANP.