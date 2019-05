Richard Groenendijk deelt kiekjes van het resultaat van z'n ooglidcorrectie

Richard Groenendijk was helemaal klaar met z’n ‘Franse draperie-gordijnen’ en heeft daarom een ooglidcorrectie ondergaan. De cabaretier deelt op Instagram het resultaat.

“Zoals beloofd. Zoek de verschillen (en let niet op de zwellingen en enorme wallen)”, schrijft Richard bij de 2 kiekjes.

Ooglift

Op de foto’s is het verschil duidelijk te zien. Op de eerste foto heeft hij de ‘gordijnen’ nog, terwijl zijn oogleden op de tweede foto weer gewoon zichtbaar zijn. En daar is hij heel blij mee, want hij geeft toe er veel last van te hebben gehad.

Boze hagedis

Zo vertelde hij vlak voor de cosmetische ingreep dat hij door z’n hangende oogleden onwijs veel hoofdpijn had. Ook kreeg hij er smetvlekken door. “Het is echt erg”, zei hij. Hij zit zich dan ook al 2 seizoenen lang tijdens de make-up voor elke voorstelling te ergeren aan ‘die rolluiken’. Het was voor hem niet de bedoeling om er jonger uit te zien. “Maar als een of andere treurige oude boze hagedis vind ik ook niet echt een succes.”

Groentedagje

Richard vond de operatie doodeng, maar gelukkig is de ingreep goed gegaan. “Goedemorgen allemaal. Ik doe vandaag een groentedagje. Geen pijn. Goed geslapen”, schrijft hij bij een kiekje waarop te zien is dat hij zijn ogen koelt met wat groenten.

Dit bericht bekijken op Instagram Zo. Klaar met die rolluiken. @velthuiskliniek Een bericht gedeeld door Richard Groenendijk ⭕️fficial (@richard_groenendijk) op 28 Mei 2019 om 8:51 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP