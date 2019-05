Richard Groenendijk gaat onder het mes: 'Ik vind het doodeng'

Richard Groenendijk gaat binnenkort onder het mes, want hij is helemaal klaar met die ‘Franse draperie gordijnen’. Toch vindt de cabaretier het doodeng.

“Zo. Klaar met die rolluiken”, schrijft Richard bij een filmpje op Instagram waarin hij uitlegt waarom hij een ooglidcorrectie gaat laten doen.

In de make-up

“Je gaat het niet geloven, maar ik zit al 2 seizoen lang tijdens de make-up voor de voorstelling te ergeren aan die Franse draperie gordijnen”, vertelt hij, terwijl hij z’n ‘hangende’ oogleden aanwijst. “Ik krijg er smetvlekken van. Het is echt erg.”

Doodeng

Ook krijg hij er onwijs hoofdpijn van en dus gaat hij morgen naar de kliniek om ze te laten weghalen. Maar daar zit hij wel tegenop. “Ik vind dat natuurlijk allemaal weer doodeng, want dat moet met een spuit en een gedoe”, gaat de grappenmaker verder. “Maar dat kan mij niets schelen. Het schijnt binnen 10 minuten, een kwartiertje klaar te zijn.”

Reacties

De kans is groot dat hij een hoop reacties krijgt op z’n ooglidcorrectie, maar dat maakt hem niks uit. “U vindt daar natuurlijk van alles van, maar het kan mij niks schelen want ik er heb er echt last van”, zegt hij. “Ik hoef er niet jonger uit te zien, maar als een of andere treurige oude boze hagedis vind ik ook niet echt een succes. Dus als u het niet erg vindt, laat ik morgen de hechtingen zien.”

Dit bericht bekijken op Instagram Zo. Klaar met die rolluiken. @velthuiskliniek Een bericht gedeeld door Richard Groenendijk ⭕️fficial (@richard_groenendijk) op 28 Mei 2019 om 8:51 (PDT)

Bron: Instagram, ANP. Beeld: ANP