Richard Groenendijk: “Ik kan soms zo neerslachtig zijn”

In de nieuwste aflevering van Rooijakkers over de vloer gaat Art langs bij Richard Groenendijk (48). Hij vertelt openhartig over zijn ouders, zijn relatie en zijn meest sombere momenten.

Het is een uitzending met een lach en een traan en dat weten de kijkers van het programma wel te waarderen.

Richard is al jaren gelukkig met zijn man Marko. In het gesprek met Art laat hij weten dat hij zelf niet altijd een makkelijke partner is geweest. “Ik was in het begin van onze relatie heel wispelturig. Ik was bij mezelf weggelopen. Ik was ook altijd iemand die zei: ‘ik moet er niet aan denken om thuis te komen van een voorstelling en dat er dan iemand op de bank zit waar je nog iets mee moet’. Maar zo is het niet, we zijn niet geboren om het leven alleen te doorstaan.”

Neerslachtige buien

Art krijgt Marko zelf ook nog even te spreken, maar dan wel via Zoom. Wanneer Art aan Marko vraagt wat de mindere kanten van Richard zijn, antwoordt hij: “Dat hij soms wat neerslachtig kan zijn. Niet dat hij depressief is, dat niet.” Richard legt uit: “Ik heb een fantastisch leven, maar er stroomt altijd wat november in mijn bloed. Dat is zo’n maand waar je zo weinig mee kan en zo donker en grauw is. Ik kan soms zo neerslachtig zijn en dan zeg ik ook tegen Marko dat ik niet weet waarom het is”.

Positiviteit

Marko steunt Richard dan: “Marko vraagt dan ’s ochtends hoe ik me vandaag wil voelen. Als ik dan zeg dat ik me vrolijk wil voelen, dan zal ik me ook vrolijk voelen volgens hem. Marko is ontzettend positief. Terwijl hij een oorlog heeft meegemaakt en juist alle redenen heeft om verdrietig en bang te zijn”, aldus Richard.

Steun van zijn ouders

Echt emotioneel wordt Richard wanneer hij en Art een gesprek hebben met zijn moeder. Ze praten over het begin van zijn carrière en hoe zijn ouders eerst vonden dat hij maar een ‘gewone’ baan moest zoeken.”Wat valt er nou mee te verdienen? Ga maar een baas zoeken, zei mijn vader”, vertelt Richard.

Emotionele herinnering

Maar toen hij in 1995 mee deed aan een cabaretfestival en in de finale terecht kwam, zag zijn vader zijn talent. “Hij was helemaal ontroerd, ook. En hij zei: ‘Als dit is wat je wil jongen, dan ga ik je helpen.’ In het begin heeft hij ook altijd de boekhouding voor me gedaan”, vertelt Richard met tranen in zijn ogen.

Reacties

De kijkers van Rooijakkers over de vloer laten op Twitter weten dat ze Richard zo’n leuke man vinden en ook zijn openhartigheid wordt gewaardeerd.

