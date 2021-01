De eerste aflevering van het nieuwe seizoen DNA Onbekend vertelde het verhaal van Richard en Lenie. Beiden hoorden dat ze een andere vader hebben dan hen altijd verteld is. Hoe vergaat het ze nu?

Verhaal van Richard

Als kind twijfelde Richard al aan zijn biologische vader. Hij had een andere achternaam dan zijn twee broers, miste de gelijkenissen bij Piet, zogezegd zijn vader, en hij werd naar zijn zeggen niet liefdevol door hem behandeld. Zijn moeder ontkende zijn vermoedens.

Maar op haar sterfbed bluft Richard over een DNA-test waaruit is gebleken dat Piet niet zijn vader is. Vanaf dat moment komt er een andere man in beeld: Sjaak, een jeugdliefde van de moeder. En inderdaad, na een werkelijke DNA-test in het programma blijkt dit zijn biologische vader te zijn. “Mijn gevoel heeft het zelden mis”, reageert Richard in de aflevering.

Hoe gaat het nu met hem?

Richard heeft AVROTROS laten weten dolgelukkig te zijn met de uitslag. Vrijwel direct heeft hij contact opgenomen met de familie van zijn vader Sjaak. Helaas is hij overleden, maar zijn familie stond klaar om alle mogelijke vragen over hem als persoon te beantwoorden. Zo werd hem verteld dat Sjaak nooit van zijn bestaan heeft geweten, anders was hij zijn zoon volgens hen zeker gaan zoeken.

Er werd zelfs door de familie een reünie georganiseerd voor Richard. Daar waren de drie ooms, twee tantes en de 101-jarige opa van Richard bij aanwezig – die ook conducteur is geweest. Ook de vrouw van Sjaak heeft Richard gastvrij ontvangen. Hij vertelt de zender in een warm nest terecht te zijn gekomen.

Verhaal van Lenie