Verdrietig liefdesnieuws voor Rick Brandsteder

Rick Brandsteder is weer vrijgezel. De 34-jarige presentator en Roosje Kuizenga hebben na een klein jaartje een punt gezet achter hun relatie.

De twee zouden elkaar vorig jaar zomer hebben leren kennen tijdens een avondje stappen op Ibiza. Een paar maanden later brachten ze naar buiten dat ze een setje waren. Het management van Rick liet toen weten dat de twee superblij en gelukkig waren.

Dj

Roosje Kuizenga is de dochter van voormalig GTST-acteur en tv-presentator Bert Kuizenga. De dertigjarige blondine is al een tijdje aan de weg aan het timmeren als dj Mia More.

De ware

In Viva liet Rick een tijdje geleden nog weten dat zij echt de ware voor hem was. “Roosje ís het. Met haar wil ik samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en oud worden. En dat gevoel is wederzijds, dat is zo fijn.” In april ging het stel aan samenwonen. Rick plaatste toen een foto van Roosje met haar hond en schreef daarbij: “Zó gelukkig dat ik met deze twee mag samenwonen!”.

Over

Maar dit heeft helaas niet lang mogen duren, de presentator heeft vandaag aan RTL Boulevard laten weten dat de relatie met Roosje over is. Waarom, wil Rick (nog) niet zeggen. Hij heeft alleen laten weten dat de geruchten over de breuk kloppen.

Dit bericht bekijken op Instagram El Capitan ⚓️♥️2.0 Een bericht gedeeld door Rick Brandsteder (@rick_brandsteder) op 27 Jun 2018 om 6:49 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Zó gelukkig dat ik met deze twee mag samenwonen!! 🕺🏻💃🐶 Een bericht gedeeld door Rick Brandsteder (@rick_brandsteder) op 12 Apr 2018 om 5:05 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️🧡💛💚💙💜 #happyvalentine Een bericht gedeeld door Rick Brandsteder (@rick_brandsteder) op 14 Feb 2018 om 2:41 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP