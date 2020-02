Rick Engelkes en vriendin Marie-Claire nemen volgende stap in hun relatie

Hoewel Rick Engelkes (60) en Marie-Claire Noorlander (39) al een aantal jaar samen zijn, hebben ze tot nu toe altijd apart gewoond. Eind dit jaar komt daar echter verandering in: de twee hebben namelijk besloten om met de kerst te gaan samenwonen.

De acteur laat aan De Telegraaf weten dat Marie-Claire en haar twee zoons tijdens de feestdagen bij hem zullen intrekken.

Vanwege kinderen nog niet gedaan

De twee zijn al sinds 2017 een setje, maar hebben tot nu toe altijd de boot af gehouden als het ging om samenwonen. “Als we geen kinderen hadden gehad, was Marie-Clarie allang bij mij ingetrokken,” zo vertelt Rick. “We hebben nu besloten dat we in principe met de kerst gaan samenwonen.”

Heen en weer pendelen

Marie-Claire woont momenteel nog met haar twee zoons van 10 en 8 jaar in Noordwijk. De jongens blijven daar op de basisschool. “Het laatste halfjaar kunnen de jongens dan heen en weer pendelen, Marie-Claire moet toch die kant op voor haar werk in Noordwijk. Haar kinderen voetballen allebei, de oudste in een selectieteam, maar ze hebben bij mij ook leuke clubs.”

Gezellige boel

Rick, die nog één van zijn twee dochters heeft thuis wonen, heeft in ieder geval erg veel zin in de drukke boel die het straks thuis bij hem gaat worden. “Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Kerst en nieuwjaar hebben we al met z’n allen gevierd en de afgelopen twee zomers zijn we met elkaar op vakantie geweest. Supergezellig. Als ze bij mij intrekken, wordt het allemaal officieel ja, maar daar ben ik ook wel weer aan toe. Het is onrustig, twee huishoudens en dat continu op en neer rijden.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress