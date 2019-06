Heel mooi nieuws voor 'Wie is de mol'-deelnemer Rick Paul van Mulligen

Blij babynieuws voor acteur Rick Paul van Mulligen en zijn man René. De twee verwachten een tweede kindje. Hun goede vriendin en draagmoeder Nina de la Croix is opnieuw zwanger.

Het stel heeft met behulp van dezelfde draagmoeder al een zoontje, Ko genaamd. De kleine Ko is inmiddels 4 jaar.

Tweede kindje Rick Paul van Mulligen

In een openhartig interview aan Linda. vertelt draagmoeder Nina over de keuze om opnieuw zwanger te willen worden: “Toen we uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat alle drie heel graag te willen, heb ik mezelf geestelijk klaargestoomd. Want ik wilde er deze keer allesbehalve naïef in stappen”, vertelt ze.

Onverwacht intens

Ze laat weten dat haar zwangerschap tot nu toe erg goed verloopt. Dit was in het geval van haar zwangerschap van Ko een ander verhaal. Nina vertelt dat ze het intenser vond dan gedacht. “Ko was weliswaar een weloverwogen beslissing, maar we waren ook naïef. We hielden geen rekening met dingen die fout konden gaan, of lastig zouden zijn. Nu zijn we een stuk ouder en wijzer. We weten nu hoe het is om een kind te krijgen en te hebben.”

Regenbooggezin

Rick Paul van Mulligen omschrijft zijn gezin regelmatig liefdevol als een ‘regenbooggezin’. Hij is de biologische vader van het tweede kindje en Nina de biologische moeder. “Maar dat zegt niets over Renés liefde voor dit kindje, of voor Ricks liefde voor Ko”, verklaart Nina. “Het is niet zo dat ‘hij nu ook zijn eigen kind heeft’. Nee, Ko is net zozeer zijn kind. Net zoals ik niet hun draagmoeder ben – ik ben Ko’s móéder. Voor mij is het gezin nu echt compleet: we zijn met zijn vijven, alle genen zijn gemengd. Ik vind dat een romantisch idee”, aldus Nina.

Kindertekening

Op Instagram maakt Rick Paul het nieuws bekend, met een foto van een kindertekening. Hij laat weten dat Ko de tekening heeft gemaakt. Hij schrijft erbij: “The word is out! Onze prachtige zoon tekent #trots ons nieuwe gezin, met zijn aanstaande broertje/zusje naast zich! Onze prachtige Nina is weer zwanger!”

Bron: Nu.nl, Lindanieuws. Beeld: Avrotros