Rico Verhoeven over relatiebreuk: "Het is een hele zware tijd"

Halverwege februari bracht kickbokser Rico Verhoeven naar buiten dat hij en zijn vriendin Jacky een punt achter hun relatie zetten. De bekende sporter vertelt nu hoe het met hem gaat sinds de relatiebreuk van de moeder van zijn kinderen.

Het stel was 13 jaar samen.

Uit elkaar

“Ik vind het heel verdrietig om te zeggen dat mijn vriendin Jacky en ik besloten hebben om na 13 jaar als koppel uit elkaar te gaan”, schreef Rico op 17 februari bij een foto van hem en zijn inmiddels ex-vriendin op sociale media. Rico en Jacky ontmoetten elkaar als tieners. Samen kregen ze 3 kinderen: 2 dochters en een zoon.

Zware tijd

Vrijdagavond sprak RTL Boulevard de bekende kickbokser. Dat was niet zomaar, want Rico opende zijn eigen fast-casual restaurant in Eindhoven. Aan presentatrice Fatima Moreira de Melo vertelde hij ook even hoe het nu met hem gaat. “Het is een zware tijd. Het is lastig, het is heftig, maar de breuk was geen beslissing die we zomaar hebben gemaakt. Het speelde al anderhalf jaar”, vertelde hij.

Kinderen

“Voor ons was het gewoon belangrijk dat we het gevoel hebben dat we er echt alles aan hebben gedaan. We hebben dit besluit gemaakt omdat dit het beste voor de kinderen is. Dat is echt wat voor ons altijd centraal staat; de kinderen”, besloot Rico Verhoeven openhartig.

