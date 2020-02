Rico Verhoeven is alle roddels over z'n relatiebreuk zat en bijt van zich af

Begin deze week maakte Rico Verhoeven (30) bekend dat hij en zijn vriendin Jacky Duchenne uit elkaar zijn. Sindsdien wordt er veel over geroddeld en dat is hij helemaal zat.

Op Instagram legt hij dan ook de échte reden van de relatiebreuk uit.

Uit elkaar gegroeid

“Begin deze week hebben wij het voor ons verdrietige bericht gedeeld dat we niet verder gaan als koppel. De reden daarvoor is dat we jammer genoeg uit elkaar zijn gegroeid en het voor onszelf en vooral de kinderen beter is om separaat verder te gaan in goede harmonie”, begint de kickbokser zijn verhaal. “Tot ons verdriet en frustratie ontstaan er de wildste verhalen over de reden van onze breuk.”

Roddels

Rico en Jacky waren 13 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar als tieners en kregen samen 3 kinderen: 2 dochters en een zoon. Vlak nadat Rico maandag het verdrietige nieuws over de relatiebreuk op Instagram deelde, draaiden de geruchtenmolens overuren. Zo zou de kickbokser op Valentijnsdag een bos bloemen naar Yolanthe hebben gestuurd.

De dupe

Volgens hem zorgen sommige media met suggestieve berichtgeving voor stemmingmakerij. “De enige bron met accurate informatie zijn wij zelf. We distantiëren ons hierbij van elke andere berichtgeving dan deze.” Rico en Jacky verzoeken iedereen hen de ruimte te geven om deze moeilijke tijd als gezin te kunnen verwerken. Rico is zich ervan bewust dat dit de consequenties zijn van het bekend zijn. “Maar we willen dat onze kinderen hier niet ongevraagd de dupe van worden.”

