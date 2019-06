Rico Verhoeven onthult wassen beeld en zó goed is deze gelukt

Rico Verhoeven stond woensdag oog in oog met zijn nieuwe wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam en daar was hij diep van onder de indruk.

Woensdagmiddag werd het wassen beeld van de kickbockser onthuld. “Ze hebben zo’n geweldige klus neergezet en er een geweldig project van gemaakt. Ik krijg er kippenvel van”, zei Rico voor de camera van het ANP.

Advertentie

Bewegen

Het beeld van Rico in het wassenbeeldenmuseum is het eerste dat kan bewegen. Zo kan het hoofd van de kickbokser bewegen en kunnen zijn ogen knipperen. “Het is niet normaal hoe echt ‘ie is. Alles klopt helemaal.”

Droom

De sporter vindt het “onbeschrijfelijk” dat nu ook hij te bewonderen is in het museum. “Het is een droom. Toen ik het hoorde dacht ik: stiekem is dit wel een soort bucket-listdingetje. Ik heb er nooit zo over nagedacht, misschien is het een trap te ver omdat kickboksen een hele jonge sport is. Maar we hebben het gedaan en wauw!” Ook de kinderen van Rico zijn enthousiast. “Ze vonden ‘m ook geweldig. Mijn middelste, Jazlynn, vroeg: papa, kan hij ook lopen?”

Dit bericht bekijken op Instagram This is INSANE 😱😱😱 Thank you so much @madametussaudsamsterdam 🙏🏻❤ Een bericht gedeeld door Rico Verhoeven (@ricoverhoeven) op 26 Jun 2019 om 7:11 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP