Rico Verhoeven laat wens van doodzieke fan uitkomen

Hij mag er in de boksring dan wel gevaarlijk uitzien, maar het is duidelijk dat kickbokser Rico Verhoeven eigenlijk een hart van goud heeft.

Vandaag ging Rico Verhoeven namelijk op bezoek bij de doodzieke Manon, één van zijn allergrootste fans. Een van Manons laatste wensen was dat ze opgetild zou worden door de wereldkampioen.

Ziekte vergeten

En zo geschiedde. Manon was zielsgelukkig. Op Instagram schreef ze: “Wát een bijzondere dag vandaag! Ik hoorde zondag dat Rico Verhoeven op bezoek zou komen. Speciaal voor mij. In het ziekenhuis. Wat?! Door alle adrenaline de pijn, benauwdheid en de ziekte gewoon even vergeten. Geen woorden voor om te beschrijven hoe bijzonder het is dat iemand zoiets voor je regelt en die persoon dan ook tijd maakt en alle tijd neemt om langs te komen.”

Rico plaatste precies dezelfde foto op Instagram en was duidelijk ook geëmotioneerd: “Ik kan niet beschrijven hoe het voelt om zo’n impact te hebben op iemands leven.”

