Rico Verhoeven: "Mijn kinderen zijn mijn leven; voor hen sta ik in die ring"

Rico Verhoeven heeft zich opnieuw bewezen als de beste kickbokser ter wereld. Libelle sprak hem over zijn vriendin en kinderen.

In zijn biografie Rico vertelt hij openhartig over zijn moeilijke weg naar de top en zijn allesbehalve sprookjesachtige jeugd. “Mijn vriendin heeft me op cruciale momenten de juiste kant opgestuurd.”

Je vriendin Jacky zegt in het boek dat het met je moeder eigenlijk nooit meer helemaal goed is gekomen nadat ze jou had verlaten. Volgens haar lijkt dat een onherstelbare pijn te zijn.

“Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan heel ver gaan, maar dat je je eigen kind de deur wijst, snap ik gewoon niet. Ik doe alles voor mijn kinderen. Mijn kinderen zijn mijn leven. Daarvoor ben ik weg, daarvoor werk ik keihard, daarvoor sta ik in de ring. Zij geven mij de motivatie en de energie om elke dag hard te werken en te zorgen dat zij een mooi leven krijgen. Daarom vind ik het heel moeilijk om dat te bevatten. Maar ja, het is nou eenmaal zo gelopen. Ik kan niet voor altijd boos blijven, dat heeft geen zin. Het is alleen maar verspilde energie. Met mijn boek hoop ik dan ook mensen te inspireren om altijd hun eigen keuzes te blijven maken. En om te laten zien: ook al begin je met 2-0 achterstand, je kunt nog steeds worden waarvan je droomt.”

Hoe zou je het vinden als je dochter zegt: “Pap, ik wil wereldkampioen kickboksen worden, net als jij.”

“Dan denk ik wel: wat zonde van je mooie gezichtje. Maar als zij het wil en er honderd procent voor wil gaan, kan ik het alleen maar steunen, vind ik. Ik zal mijn eigen fouten als vader ook wel maken, maar de fouten van mijn vader en moeder niet. Ik zal er voor haar zijn en steunen in wat zij belangrijk vindt.”

Wat vind je zo leuk aan kickboksen?

“Dat je opkomt en iedereen losgaat. Dat is echt tof. Dat is de ultieme waardering die je krijgt voor al het harde werken. Trainen, trainen en nog eens trainen. Niet alleen lichamelijk, maar vooral ook geestelijk is dat heel zwaar. Je moet doorgaan op momenten dat je lichaam eigenlijk aangeeft te willen stoppen. Daar moet je een bepaalde mentale instelling voor hebben.”

Interview: Nathalie Huigsloot. Beeld: Rossi & Blake