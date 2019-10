Riet (69): “Als mijn zoon enthousiast praat over een koophuis, kan ik wel huilen”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Riet vertelt over haar zoon en zijn financiële problemen, waar ze hem niet meer bij kan helpen.

Riet (69): “Ineens wil mijn oudste zoon een huis kopen. Hij is 45 jaar, bijna 6 jaar gescheiden en hij heeft een zoon van 12 die bij zijn ex woont. Jarenlang had hij een vaste baan, totdat iedereen bij dat bedrijf werd ontslagen en de vaste banen werden omgezet in flexibele contracten.”

Niet genoeg geld

“Mijn man en ik zijn van de generatie met een vaste baan waar allemaal voorzieningen bij hoorden. Het lijkt ons vreselijk om zo’n onzeker bestaan te hebben, maar mijn zoon doet er nogal nonchalant over. Misschien is dat ook wel de beste manier om ermee om te gaan. Je kunt er wel van wakker liggen, veranderen kun je het niet. Maar nu is hij dus naar huizen aan het kijken, terwijl ik weet dat hij niet genoeg geld heeft om dat allemaal te betalen. Zijn redenering is simpel: huur betalen is geld weggooien. Als je een huis koopt, is alles wat je erin stopt van jezelf. Dat klopt, maar dan moet je wel wat spaargeld hebben. Als ik zie hoe enthousiast hij zit te vertellen over een huis dat hij heeft gezien, kan ik wel huilen. Hij begrijpt niks van geld en het is hem ook niet bij te brengen.”

Schulden

“Een paar jaar geleden heeft hij een groot bedrag van ons geleend. Eigenlijk konden we het niet missen, maar het is wel ons kind en hij had behoorlijk wat schulden. Sinds hij op huizenjacht is, betaalt hij niets meer af van zijn schuld aan ons. Toen mijn man hem erop aansprak, zei hij dat het wel even kon wachten. Straks heeft hij een eigen huis en dan houdt hij elke maand geld over. Dat denkt hij echt! Maar wat gebeurt er met dat huis als hij de hypotheekrente niet meer kan betalen omdat hij ziek wordt of zijn contract niet wordt verlengd?”

Problemen

“Ik gun hem een fijn leven, maar hij heeft nu eenmaal een zeldzaam talent om zich in de nesten te werken. We hebben hem gezegd dat we hem financieel niet meer kunnen helpen, wat er ook gebeurt. Hij zegt dat hij dat begrijpt, maar ik weet dat hij toch weer bij ons aanklopt als het allemaal fout gaat. En dan zullen we hem toch weer helpen. Ja, óók als wij daardoor zelf in de problemen komen.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock