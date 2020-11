Rifka Lodeizen over ‘Lieve mama’: “Betrapt worden is iets afschuwelijks”

Rifka Lodeheizen is te zien als Helen in de nieuwe serie Lieve mama. De thriller is een verfilming van het gelijknamige boek van Esther Verhoef. Rifka vertelt alles over de nieuwe serie en hoe het was om de rol van Helen te spelen.

Lieve Mama gaat over de 37-jarige verpleegkundige Helen. Als ze op een avond thuiskomt, ziet ze dat een overvaller haar man heeft overmeesterd. In totale paniek ontstaat er een struggle en vervolgens klinkt er een schot: de overvaller is dood. Wat de twee niet weten, is dat de 18-jarige Ralf (Shahine El-Hamus) op de uitkijk stond. Onder druk van haar man Werner (Guy Clemens) besluit Helen de dood van de overvaller te verdoezelen, terwijl Ralf wil weten wat er met zijn vriend is gebeurd.

De rol van Helen spelen, was voor Rifka dan ook best een uitdaging. “Ik zie weleens in films en series mensen met een lijk slepen of iemand ombrengen op een manier die ik niet geloofwaardig vind. Waarvan ik dan denk: hallo, er iemand dóód, waarom doe je daar zo makkelijk over? Dus mijn uitdaging was om iemand neer te zetten die dat wel de hele tijd echt voelde.”

Mantel der liefde

In de serie is Helen een lieve, zorgzame vrouw die veel voor haar drie kinderen over heeft. Ze heeft enorm veel moeite met de moord die ze moet verdoezelen. Zelf zou Rifka andere keuzes maken als ze in de schoenen van Helen stond. “Ik geloof dat je kinderen niet kunt beschermen door ze de waarheid te onthouden. Ze krijgen bewust of onbewust veel meer mee dan je denkt. Echte grote geheimen zoals deze kunnen zelfs schadelijk zijn. Maar ik vind het wel een mooi dilemma voor fictie.” Ondanks dat de actrice andere keuzes zou maken, herkent ze zichzelf toch in het hoofdpersonage. “Ik wil net als Helen dat thuis alles goed is voor de kinderen. De mantel der liefde is mij niet vreemd.”

Universele angst

De rol van Helen is best een pittige door de constante paniek waarmee ze moet leven. Vooral de scènes waarin de hoofdrolspeler delen van het lijk gaat dumpen in het ziekenhuis waar ze werkt, zorgt ervoor dat je als kijker op het puntje van je stoel zit. “Bij zulke scènes probeer ik een soort algemene angst op te roepen dat ‘ze’ je zullen pakken of ontmaskeren. Dat is een universele angst die ik wel herken. Door de mand vallen als acteur of mens. Ik heb ook ooit weleens iets gejat of iets per ongeluk doorverteld. Betrapt worden is iets afschuwelijks.”

Liegen

Lieve mama zit vol met spannende momenten, maar de favoriete scène van Rifka is toch wel die waar de politie aan de deur komt om te informeren over een overval. “Liegen terwijl de kijker moet kunnen zien wat er in je omgaat. Dat vond ik in de serie Judas ook het leukste. Als Astrid bijna betrapt wordt door haar broer en zichzelf daaruit moet zien te lullen. Al is het natuurlijk afschuwelijk dat het echt zo was.”

Breed publiek

Nog niet begonnen aan Lieve mama? De serie heeft zes afleveringen en staat nu op Videoland. “Lieve mama is voor een breed publiek gemaakt. Voor iedereen die op het puntje van zijn stoel wil zitten deze herfst. Herkenbare, dilemma’s een mooie ontknoping en vooral met liefde gemaakt.”

Interview: Ismay Gijsen. Beeld: Videoland/Jasper Suyk