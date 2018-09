Kijkers 'Rijdende Rechter' verbaasd over de oplossing voor burenruzie Wil en Tinie

In het juridische programma Rijdende Rechter houdt rechter John Reidt zich elke week bezig met een probleem tussen (vaak) buren. Dit keer stond er geen omgevallen boom op het programma van Reidt, maar de slaapkamergeluiden van Tinie en haar nieuwe echtgenoot Ron.

Daar had buurvrouw Wil namelijk zóveel last van, dat ze een klacht indiende bij de woningbouw. Sindsdien treitert Wil haar buren ook nog eens en dat zijn Tinie en Ron helemaal zat.

Woningbouw

Vroeger gingen de buurtjes veel met elkaar om. Maar toen Tinie zeven jaar geleden trouwde met Ron, leek dit volledig te veranderen. Het ‘wilde seksleven’ van Tinie en Ron zorgt bij buur Wil voor veel overlast en uiteindelijk besluit ze een klacht in te dienen bij de woningbouw. De geluiden lijken inmiddels verdwenen, maar het getreiter van Wil niet.

Wil vertelt daarentegen dat ze het gevoel heeft continu afgeluisterd te worden en zich niet meer veilig voelt in haar eigen huis. Haar deur hangt vol met sloten en ze is altijd op haar hoede. Er lijkt maar één oplossing voor de buren: John Reidt inschakelen.

Reidt neemt de zaak onder de loep en besluit dat er een schutting moet komen tussen de balkons van de buren. “Normaal gesproken is de schutting het probleem, nu is het de oplossing”, aldus Ruben. Daar zijn de kijkers thuis verbaasd over, maar een goede oplossing vinden de meesten het wel.

Normaal gesproken is de schutting het probleem, nu is het de oplossing #rijdenderechter — Ruben van Vliet (@Ruben_van_Vliet) 25 september 2018

Straks hebben ze weer ruzie over de stand van de lamellen… #rijdenderechter — Jet van Boven (@hade038) 25 september 2018

“Ook een oplossing”, zegt Wil na de uitspraak. “Ik vind het heel goed.” Maar toen ze erachter kwam dat ze de schutting zélf moest plaatsen, werd het een ander verhaal. “Als antwoord bij Rijdende Rechter komt dan het veelgezegde: Jaaaja. Dat betekent – vermoed ik – hetzelfde als hier in het oosten: nee”, aldus Mark.

Verplicht een schutting plaatsen van 1.80m Wil wil niet #rijdenderechter — DB (@DBgirl_83) 25 september 2018

Zodra ze beseft dat ze die zelf moet betalen …….. nee dan gaat ze dat niet doen. #RijdendeRechter — Lucienne 💨💨🇳🇱 (@Dampen2018) 25 september 2018

#RijdendeRechter Die vrouw op het einde “ow, ik dacht dat ik dat zelf moest doen “ pic.twitter.com/XfILU4fMBo — Tessa (@theladyroos) 25 september 2018

‘U hoeft de shutter niet ZELF te plaatsen, u mag het ook LATEN doen.’ Als antwoord bij @RijdendeRechter komt dan het veelzeggende: #Jaaaja. Dat betekent -vermoed ik- hetzelfde als hier in het Oosten: #nee. — Mark van Schie (@INcompanyCASSO) 25 september 2018

Had wel een contactverbod verwacht. Maar wel weer een top uitzending. — Rits de Boer (@RitsdeBoer) 25 september 2018

Leuke oplossing die shutters 🤗 pic.twitter.com/vVVOv8MNhi — Randy Davies (@Papa_en_muis) 25 september 2018

Lukt het Wil en Tinie de dertigjarige burenband te herstellen of is dat verloren zaak? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Bron & beeld: KRO-NCRV.nl